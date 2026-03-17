Rudy Gobert évoque la fin de sa carrière

On sait que l’on devient vieux quand on entend Rudy Gobert parler de sa retraite alors que l’on se rappelle encore de son arrivée en NBA.

Rudy Gobert va fêter ses 34 ans cet été. C’est fou ce que le temps passe vite. Dans les colonnes de L’Equipe du jour, son ami et partenaire en équipe de France Evan Fournier confie qu’il se voit aller au bout de son contrat avec l’Olympiakos avant de tirer sa révérence, si possible lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Alors, quid de Gobert ?

« Je pense que la retraite est encore loin. Après, bien sûr que je prépare l’après avec ma fondation, etc. Peu importe ce que je fais, je pense toujours à mes enfants. Je sais qu’ils seront toujours une priorité pour moi. Mais pour l’instant, je me concentre sur le moment présent. Devenir champion NBA. C’est un objectif. Le meilleur défenseur de l’Histoire, avec quatre trophées de DPOY. Puis quand je prendrai ma retraite, je sais que j’aurais plein de trucs à faire pour rester occupé », confie l’intéressé lors du dernier épisode Prime Timeout, diffusé par Amazon Prime France.

En attendant, Rudy Gobert est en mission avec ses Minnesota Timberwolves. La franchise a atteint les finales de Conférence deux années de suite, notamment en s’appuyant sur la défense du pivot français. Ce dernier fait encore une saison très solide, même si l’équipe traverse actuellement une période plus délicate.