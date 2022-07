Vendredi, Rudy Gobert a pris la direction des Minnesota Timberwolves. Après de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, le Utah Jazz a décidé de mettre un terme à l'histoire avec l'intérieur français. Une fin attendue après l'échec connu en Playoffs.

Et avant de finaliser cette opération, la formation de Salt Lake City a multiplié les discussions concernant le Tricolore avec d'autres équipes. Selon l'insider d'HoopsHype Michael Scotto, les dirigeants du Jazz voulaient initialement envoyer le pivot aux Toronto Raptors !

L'objectif ? Parvenir à récupérer dans un deal OG Anunoby et Gary Trent Jr. Mais finalement, les deux équipes n'ont pas réussi à s'entendre. Et Utah, séduit par l'offre des Wolves, a donc bouclé cette opération.

Comment expliquer cette position des Raptors ? Visiblement, les Canadiens voulaient absolument conserver Anunoby. Cependant, on peut aussi se dire que Toronto ne voulait pas assembler un package XXL pour Gobert... à cause de Kevin Durant.

Avec la volonté de l'ailier de quitter les Brooklyn Nets, il se retrouve disponible via un trade. Et les Raptors ont clairement les moyens de réaliser une offre très importante. En refusant un deal pour Rudy Gobert, Toronto reste ainsi dans la course pour KD.

