Rudy Gobert envoie un tacle à Myles Turner après l’embrouille

Du rififi à Salt Lake City. Pas de quoi choquer les mormons de l’Utah mais Rudy Gobert et Myles Turner ont bien failli en venir aux mains lors du match entre le Jazz et les Pacers jeudi soir. Les deux pivots ont été les deux principaux acteurs d’une échauffourée qui a entraîné 4 expulsions. Les leurs, mais aussi celles de Donovan Mitchell et Joe Ingles.

Turner a été le premier à pousser Gobert dans le dos, avant que ce dernier se retourne pour l’agripper. Mais l’Américain explique qu’il n’a pas apprécié l’attitude du Français au préalable.

« J’ai eu le sentiment qu’il m’avait fait un coup bas. Je n’allais pas le laisser tirer mon short comme ça. Je devais me défendre. »

Pour sa part, Rudy Gobert a réagi en piquant un peu plus son adversaire.

« C’est marrant parce que mon coach de boxe était là dans la salle. Le seul match auquel il est venu cette saison… Si je ne me sens pas en danger, je ne vais pas mettre de droite. Et je ne me suis pas senti menacé. Si quelqu’un veut se battre, il sait où me trouver. »

Et ben ça chauffe en NBA en ce moment.

