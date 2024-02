Rudy Gobert, la puissance pour faire souffrir Victor Wembanyama

La nuit dernière, les Minnesota Timberwolves ont dominé les San Antonio Spurs (114-105). A l'intérieur, Rudy Gobert et Victor Wembanyama se sont livrés un gros duel. Et entre les deux joueurs français, le vainqueur a été le plus expérimenté.

Avec 13 points, 17 rebonds et 4 contres, Gobert a eu un bel impact sur la victoire des siens. De son côté, Wembanyama a compilé 17 points, 13 rebonds et 4 contres, mais à 5/13 aux tirs. Pour gêner son compatriote, l'ex-membre du Utah Jazz a appliqué une recette simple : la puissance.

Dominateur dans ce domaine par rapport au jeune prodige, Gobert a insisté, encore et encore.

"Je dois m'assurer d'être déterminant. D'une certaine manière, c'est amusant car parfois, contre lui, je comprends ce que les adversaires doivent subir quand ils jouent contre moi. Actuellement, l'avantage que j'ai sur lui, c'est la puissance. Donc je tente d'utiliser mon avantage.

Je dois accepter qu'il arrive à contrer quelques tirs parfois. Mais si j'y vais, je dois le faire en force. Car il est toujours là. Même si tu as l'impression de l'avoir eu avec une feinte, il déploie ses bras et peut dévier le ballon.

Il m'a eu une fois très tôt dans le match, et je me suis dit : 'Ok, je vais tout dunker désormais'. Et je l'ai fait", a résumé Rudy Gobert face aux médias.

Une nouvelle performance de grande qualité pour Rudy Gobert. Et défensivement, il a encore impressionné son monde dans la course au trophée de défenseur de l'année.

Rudy Gobert : « Beaucoup doutent de nous mais on croit au titre »