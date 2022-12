Rudy Gobert se livre aussi sur sa relation avec Donovan Mitchell

Avant la reconstruction du Utah Jazz l'été dernier, la relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell a beaucoup fait parler. On le sait, les deux joueurs ont eu quelques tensions au cours de leur collaboration. Notamment après le fameux épisode lié au Covid-19.

Depuis le départ des deux hommes de la franchise du Salt Lake City, certains observateurs attendaient probablement un règlement de comptes entre eux. Mais publiquement, l'Américain a démenti des problèmes avec le Français.

Et l'intérieur des Minnesota Timberwolves a également calmé le jeu.

"Je pense que la situation était difficile pour moi, tout comme elle l'était pour lui. Après ça, nous avons réussi à revenir pour avoir de nombreux succès en tant qu'équipe. Aujourd'hui, Donovan est quelqu'un que je veux voir heureux.

Je veux le voir réussir. Je veux que lui et sa famille soient heureux. Parfois des choses arrivent, et parfois les gens peuvent faire des choses qui peuvent vous blesser. Souvent, c'est par peur. Alors, vous devez juste grandir et voir au-delà de ça", a relativisé Rudy Gobert pour le NY Times.