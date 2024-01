Rudy Gobert secoue des Wolves endormis !

Après un excellent début de saison, les Minnesota Timberwolves ont enchaîné, pour la première fois, deux défaites consécutives. Battus par les New Orleans Pelicans (106-117) cette nuit, Rudy Gobert et ses partenaires connaissent un coup de mou pour lancer 2024.

Sur le papier, il n'y a rien d'inquiétant et l'équipe reste d'ailleurs toujours en tête à l'Ouest. Mais de son côté, l'intérieur français a tenu à secouer ses partenaires. Car à son goût, les Wolves ont oublié certains fondamentaux, notamment sur l'aspect défensif.

"Nous devons revenir aux bases, retrouver notre dureté. Individuellement et collectivement, il faut se concentrer sur les choses simples. Il faut faire ça à 100%, avec notre coeur, et je pense que le reste va suivre.

Si le niveau défensif a chuté ? Oui, oui. La défense, c'est l'une des conséquences. Il faut se concentrer sur ce qu'il faut faire pour gagner. Les petites choses qu'il faut faire pour ses coéquipiers. Si on veut être une équipe digne du titre, il faut le faire constamment.

Et les derniers matches, on ne l'a pas ressenti. Il faut retrouver ce sentiment, nous allons le faire. Quand tu connais des victoires, tu oublies parfois comment tu as fait", a rappelé Rudy Gobert face à la presse.

Pour le moment, il s'agit d'un simple rappel pour Minnesota. Et une réaction est donc attendue dès le prochain match contre les Houston Rockets.

Rudy Gobert ovationné à Minnesota et c’est bien mérité !