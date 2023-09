Rudy Gobert, les Wolves croient toujours beaucoup en lui

Les Minnesota Timberwolves ont misé très gros sur Rudy Gobert l'an dernier. Débarqué en provenance du Utah Jazz lors d'un deal XXL, l'intérieur français a représenté le premier gros mouvement du nouveau boss de la franchise, Tim Connelly.

Fraîchement débarqué des Denver Nuggets à l'époque, le dirigeant avait ouvert ce projet avec le Tricolore. Malheureusement pour lui, ce choix n'a pas été particulièrement payant sur le plan sportif. Et ce trade a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques.

Mais de son côté, Connelly croit toujours en la réussite de Gobert chez les Wolves.

"Je pense que nous n'apprécions pas toujours l'impact que peut avoir un grand mouvement. Et le premier. Je pense que Rudy a été très bon l'année dernière selon les critères de la NBA. Par contre, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de ses standards.

Il serait le premier à vous le dire. Il sortait d'un Euro brutal, il jouait encore huit jours avant la saison. Personne ne travaille plus dur que Rudy. Personne n'accorde autant d'attention et de détails à chaque aspect de son jeu, à son corps, à son approche mentale.

Et il est très, très enthousiaste à l'idée de vivre une saison plus confortable, tant sur le terrain qu'en dehors", a ainsi assuré le patron de Minnesota pour The Athletic.

Après l'investissement réalisé, Tim Connelly peut difficilement tenir un autre discours. Mais ce message confirme les attentes toujours placées en Rudy Gobert pour la saison à venir. Et cette fois-ci, il n'aura pas le droit à l'erreur.

Anthony Edwards, sa sortie cash sur un trade de Towns ou Gobert