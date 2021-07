Les noms de Lonzo Ball et Malcom Brogdon sont liés à une rumeur de trade ces dernières heures. NOLA et Indiana discutent.

A l'approche de la Draft 2021 et de la Free Agency, les rumeurs s'intensifient et il est bien difficile de connaître leur degré de crédibilité. L'une d'entre elles a été évoquée par Zach Lowe et Jonathan Givony d'ESPN dans le podcast du premier : un trade pourrait intervenir entre les Pelicans et les Pacers, autour de Lonzo Ball et Malcolm Brogdon.

Ce serait évidemment via un sign and trade pour Ball, puisque celui-ci est restricted free agent cet été. Brogdon, lui, est sous contrat jusqu'en 2023 avec Indiana, pour 21 et 22 millions de dollars sur les deux saisons à venir. On peut supposer qu'il y aurait d'autres éléments dans ce trade, sans quoi il semblerait déséquilibré en faveur de New Orleans.

Le potentiel de Lonzo Ball est réel, mais il n'a ni l'expérience, ni des saisons borderline All-Star ou une carte de membre du club des 50-40-90 comme Malcolm Brogdon.

Le dernier move des Pelicans, qui ont envoyé Eric Bledsoe, Steven Adams et le pick n°10 à Memphis, laisse en tout cas supposer qu'ils veulent être compétitifs au niveau salarial. Jusqu'ici, on parlait surtout de Kyle Lowry comme cible principale à la mène, malgré les prétentions financières très élevées du taulier des Toronto Raptors.

La saison dernière, Lonzo Ball tournait à 14.6 points, 5.7 passes et 4.8 rebonds à presque 38% à 3 points.

