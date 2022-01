Russell Westbrook a fini un match sans perdre de ballons, hallelujah !

En début de semaine, Russell Westbrook expliquait que les tirs manqués et les pertes de balle faisaient partie de son jeu et qu'il avait "le droit" de commettre ces erreurs-là. Critiqué pour sa gestion du ballon, particulièrement en fin de match, depuis qu'il porte le maillot des Lakers (et le début de sa carrière, à vrai dire...), le MVP 2017 a brillamment répondu mardi, lors de la victoire de Los Angeles face à Sacramento.

Les pertes de balle font bien évidemment partie du jeu et sont inévitables. Simplement, Westbrook était un peu devenu une machine à turnovers et le détenteur de la plus longue série de matches avec au moins une perte de balle au compteur depuis que la NBA comptabilise cette statistique, c'est à dire 44 ans...

Russell Westbrook n'a pas perdu le moindre ballon contre les Kings et a donc mis fin à une indésirable série de 407 matches consécutifs avec au moins un turnover sur sa ligne de stats. A cela, il a ajouté 19 points, 7 rebonds et 2 passes. Ces chiffres sont évidemment loin de ceux qu'il réalise fréquemment pour faire des triple-doubles, mais les Lakers semblent mieux s'en sortir lorsque l'ancienne superstar d'OKC est un peu moins vorace en ce qui concerne l'utilisation du ballon.

Russ a par ailleurs été précieux dans le money time en marquant 3 de ses 4 lancers et en provoquant une faute de Maurice Harkless. On sait bien que le jeu de Russell Westbrook est à risques et implique des pertes de balle, mais les fans des Lakers doivent quand même être rassurés de savoir que leur meneur est capable d'être propre lorsqu'il l'a décidé.