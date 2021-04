Russell Westbrook admet qu’il est un peu particulier

Les Wasington Wizards l'ont emporté de manière assez confortable contre OKC. En maîtrisant leur sujet. Russell Westbrook, une nouvelle fois, compile un triple-double. Plutôt monstrueux avec 37 points, 11 rebonds et 11 passes.

Mais le meneur s'est une nouvelle fois fait remarquer. Pas de gros pétage de cable mais un coup de pied dans le ballon pour empêcher Theo Maledon de le récupérer. De quoi lui rapporter une faute technique. Une action difficilement compréhensible vu le contexte du match.

First the Beal staredown, and now Russell Westbrook sort of kicks the ball and appears to say something to the OKC bench. pic.twitter.com/iyyQjzbK2Y

— Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) April 24, 2021