Russell Westbrook à l’apprentissage de la patience

Comme souvent lors des intersaisons, de nombreuses vidéos ont circulé sur l'entraînement des joueurs NBA. Notamment de Russell Westbrook. On a ainsi vu le meneur des Los Angeles Lakers bosser sur son tir. Même au niveau de sa mécanique.

Mais de son côté, le joueur de 33 ans n'a pas changer sa façon de faire. Par contre, après une saison 2021-2022 difficile, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder a la volonté de se montrer plus patient dans la sélection de ses tirs.

"Manqués ou réussis, les tirs vont venir au fur et à mesure de la saison. Mais il suffit de se mettre dans le rythme, je veux pouvoir me rendre à n'importe quel endroit pour mettre mes tirs. Je sais que je suis un bon tireur.

J'ai confiance en moi et en ma capacité à tirer. Je continue simplement de travailler comme je l'ai toujours fait, et à prendre de bons tirs. La qualité des tirs est importante. J'essaie d'insister sur le fait que je ne dois pas prendre de mauvais tirs et que je dois attaquer le panier.

Avec ma vitesse, je peux rapidement arriver à certains endroits. Mais pour mon efficacité, je dois avoir une meilleure patiente et compréhension de l'espacement. Je peux améliorer ma finition au panier, dans mes tirs et sans me précipiter", a partagé Russell Westbrook face aux médias.