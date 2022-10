Russell Westbrook, le soutien indéfectible de Darvin Ham

Même à l'approche du début de la saison, les rumeurs continuent sur Russell Westbrook. En interne, les Los Angeles Lakers ont longtemps envisagé de le trader cet été. Mais finalement, le meneur de jeu semble bien parti pour commencer cet exercice avec les Angelenos.

Alors que les débats autour de sa situation aux Lakers se poursuivent, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder peut toujours compter sur le soutien de Darvin Ham. Depuis sa nomination, l'entraîneur des Lakers n'a pas arrêté de le défendre.

Et face à la presse, Ham a réalisé une mise au point face aux rumeurs.

"Russ est un Laker. Je suis l'entraîneur. Nous parlons des affaires des Lakers. Et plus précisément de basket. Nous ne prêtons pas attention aux bruits extérieurs. De nos jours, c'est assez difficile avec les téléphones et les réseaux.

Mais au final, depuis que j'ai pris le poste, je n'ai fait que le soutenir, tout comme Bron et AD. Tous les bruits extérieurs qui viennent font partie du boulot. Cela fait partie du business. La dernière fois que j'ai vérifié, il était un Laker et je ne suis vraiment pas mécontent de ça", a confié Darvin Ham.