Russell Westbrook n'a aucune garantie d'être titulaire, d'avoir un temps de jeu significatif, ou même de passer l'hiver chez les Los Angeles Lakers. Tout le monde l'a bien compris, lui le premier, comme il l'a expliqué lors de son passage devant les médias ce weekend.

Les journalistes ont une relation toujours un peu tendue avec Westbrook, mais ils n'hésitent plus à être directs dans leurs questions. Comme quand il faut lui demander s'il se sent désiré par les Lakers ou non, au vu des rumeurs des derniers mois...

"Je n'ai pas besoin de me sentir désiré. Je dois juste faire mon boulot. Qu'on veuille de moi ou non, ça n'a aucune importance. Je dois me pointer au boulot, être professionnel comme je l'ai toujours été et me donner à 1000% sur le terrain. Tout ce que l'on me demandera de faire pour gagner, je le ferai. Je suis préparé à tout ce qui viendra. Il y a beaucoup d'optimisme sur le niveau que l'on peut atteindre avec AD, LeBron, moi-même... On peut être inarrêtables".

Darvin Ham, le nouveau coach des Lakers, a toujours indiqué qu'il comptait sur Russell Westbrook cette saison. Ham espère éveiller une flamme défensive chez l'ancien MVP, qu'il aimerait associer par séquences à Patrick Beverley. Au sein du front office, c'est plus incertain, puisqu'il est assez clair que le General Manager a cherché des destinations pour se délester de son encombrant contrat.

Il a en tout cas le soutien de Jeanie Buss, qui le considère comme le Laker le plus irréprochable sur la saison dernière. A voir si ce sera suffisant sportivement pour que cette expérience non loin de là où il a grandi ne soit pas un énorme fiasco.

Russell Westbrook, les Spurs toujours prêts à le récupérer mais...