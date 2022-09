Russell Westbrook, les Spurs toujours prêts à le récupérer mais…

Quel avenir pour Russell Westbrook aux Los Angeles Lakers ? Malgré de très nombreuses rumeurs ces dernières semaines, le meneur de jeu semble bien parti pour rester chez les Angelenos. Il s'agit en tout cas de la tendance à l'approche du training camp.

Et pourtant, les dirigeants californiens ont des options pour le trader. Bien évidemment, il faudra l'associer à des choix de Draft (les picks 2027 et 2029). Et plusieurs franchises se montrent clairement séduites par ce possible package.

Ainsi, d'après les informations du journaliste de SpursTalk L.J. Ellis, les San Antonio Spurs sont prêts à absorber le contrat de Westbrook. Au passage, la formation texane souhaite également obtenir plusieurs picks. Problème, après des discussions préliminaires, les Lakers ont stoppé les pourparlers.

Pourquoi ? Car Los Angeles préfère les joueurs disponibles aux Indiana Pacers et au Utah Jazz. Et les deux équipes acceptent également de récupérer l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder, qui sera coupé dans la foulée.

Pour le moment, les Lakers refusent de sacrifier leurs picks. Et ils ont aussi la volonté de donner une ultime chance à Russell Westbrook. Mais si l'expérience se termine par un nouveau fiasco, Los Angeles connait ses options.

Et si Russell Westbrook sortait du banc aux Lakers ?