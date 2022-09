Et si Russell Westbrook sortait du banc aux Lakers ?

Russell Westbrook fait décidément beaucoup parler sur cette intersaison. Publiquement, les Los Angeles Lakers comptent sur le meneur pour la saison à venir. Mais dans les coulisses, il existe bel et bien des discussions pour l'échanger. Et les rumeurs ne se calment absolument pas.

A l'approche du training camp, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder semble tout de même bien parti pour rester. Cependant, une question se pose : dans quel rôle ? Après le recrutement de Dennis Schroder, les Angelenos disposent de nombreuses solutions aux postes extérieurs.

Et justement, selon les informations des journalistes de The Athletic Sam Amick et Jovan Buha, les Lakers envisagent sérieusement de l'utiliser en sortie de banc ! Autant le dire tout de suite, cette option ne paraît pas viable pour le début de la saison.

Face à la presse, l'entraîneur Darvin Ham a insisté sur son intention de relancer Westbrook. Le mettre remplaçant, dans l'immédiat, serait très certainement contre-productif. Par contre, si le joueur de 33 ans ne se montre pas à la hauteur, cette idée pourrait gagner du poids.

En tout cas, le nouveau coach des Lakers a clairement les pleins pouvoirs, contrairement à Frank Vogel, pour décider de ses rotations. Russell Westbrook est prévenu...

