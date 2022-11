Russell Westbrook, une décision pour son avenir aux Lakers ?

Russell Westbrook va-t-il terminer la saison sous le maillot des Los Angeles Lakers ? Au coup d'envoi de cet exercice 2022-2023, le meneur semblait plutôt promis à un trade avant la deadline de février. Mais en NBA, une situation peut très vite évoluer...

Depuis son passage en sortie de banc, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder se montre bien plus intéressant. Avec un bel impact, le vétéran de 34 ans a justifié ce choix de l'entraîneur Darvin Ham. Et forcément, les Angelenos n'ont plus forcément un intérêt à le trade.

D'après les informations du journaliste d'HoopsHype Michael Scotto, il s'agit d'ailleurs de la tendance sur ce dossier : Westbrook ne devrait pas bouger. Selon plusieurs dirigeants de la Ligue, les Lakers ont l'intention de le conserver s'il continue sur cette lancée.

Les Californiens ont bien évidemment un intérêt à diffuser un tel message. Alors que la valeur du natif de Long Beach remonte doucement, les dirigeants de Los Angeles ne comptent plus sacrifier des picks pour monter un trade.

Sauf dans l'hypothèse d'une opportunité en or. Et si cette occasion ne se présente pas, les Lakers semblent désormais prêts à poursuivre l'expérience Russell Westbrook en 6ème homme de luxe.

Le jour où Westbrook a humilié un étudiant assez fou pour le défier