Avant d'être un prospect NBA très convoité - il a été drafté en 4e position par les Sonics en 2008 - un MVP et le recordman du nombre de triple-doubles en NBA, Russell Westbrook était un freshman NCAA relativement anonyme. Le meneur des UCLA Bruins avait un temps de jeu relativement faible en tant que back up de Darren Collison et ce n'est que la saison suivante qu'il a laissé pleinement entrevoir son effrayant potentiel.

A ses débuts avec les Bruins, Westbrook n'était pas forcément très respecté par les autres étudiants du campus. Fred Katz, le journaliste de The Athletic, a raconté cette histoire qui doit servir de leçon à tous les basketteurs du dimanche un peu trop aventureux.

Russell Westbrook était tranquillement posé au Wooden Center, la salle de UCLA, sans chercher des noises à qui que ce soit, ni même en train de s'entraîner. Un étudiant lambda, plutôt doué au basket, certes, mais pas assez pour faire partie de la célèbre équipe locale, a alors cru bon de provoquer celui qui était encore loin de se douter qu'il remporterait le MVP en NBA un jour.

"Le gars avait du talent et il savait que Russell Westbrook était ce mec qui sortait rarement du banc lors des matches des Bruins. Alors il lui a dit : 'Tu te la racontes. Tu n'essayes même pas de jouer'. Westbrook était avec un T-Shirt trop grand pour lui et portait des Vans. Il n'a pas répondu grand chose au gars. Les gens qui le connaissent vraiment savent que lorsqu'il fait du trashtalk, tout va bien. C'est plutôt lorsqu'il est silencieux que vous savez qu'il est vraiment furieux. Il a emprunté les chaussures de quelqu'un d'autre pour jouer contre le mec en un contre un. Il l'a totalement annihilé. Il lui a dunké dessus et a rentré shoot sur shoot", raconte Katz.

L'un de ses coéquipiers de l'époque, Mustafa Abdul-Hamid, raconte la suite.

"Il l'a tué. Puis il a enlevé les chaussures, l'a regardé en lui disant juste 'Héhéhé' et a quitté le terrain. Tout le monde dans la salle était explosé de rire".

On imagine la réaction du type quelques années plus tard, lorsqu'il a vu Russell Westbrook débarquer en NBA et devenir, petit à petit, un MVP et l'un des joueurs les intenses et spectaculaires de tous les temps...

