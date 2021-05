« Russell Westbrook, le deuxième meilleur meneur de tous les temps »

Russell Westbrook continue de bouleverser les codes établis en réalisant des performances quasiment jamais vues du vivant d’une majorité de passionnés de basket NBA. Cette nuit, il est devenu le deuxième joueur de l’Histoire à compiler plus de 20 rebonds et plus de 20 passes sur le même match. Avec à la clé un triple-double tout aussi rare, spectaculaire, étrange que fantastique : 14 points (5 sur… 8 aux tirs), 21 rebonds et 24 passes.

« Il est incroyable. Même surhumain parfois. Les autres meneurs ne font pas ce qu’il fait. Ils ne sont pas comme lui », assure Scott Brooks, coach fier de son protégé.

▪️ 14 points

▪️ Career-high 21 rebounds

▪️ Career-high tying 24 ASSISTS@russwest44 erupts in the @WashWizards win, putting him 4 triple-doubles away from most all-time! pic.twitter.com/CMtXW0WdbR — NBA (@NBA) May 4, 2021

C’est vrai. Westbrook est un meneur atypique. Unique. Et ses performances sont quasiment du jamais vu. Il n’y avait eu que deux matches de la sorte avant celui d’hier. Les deux étant la propriété de l’intouchable Wilt Chamberlain. La star des Washington Wizards s’est donc hissée dans sa catégorie tout en menant son équipe à une victoire très importante contre les Indiana Pacers (154-141). Un match au cours duquel il s'est concentré essentiellement sur la création pour les autres, sans se jeter sur ses opportunités de marquer. Comme un très grand playmaker.

« C’est le deuxième meilleur meneur de tous les temps derrière Magic Johnson », finit par oser Brooks.

Nous n’irons pas jusque là. Mais Russell Westbrook est une sacrée machine. Il compilait là son 32ème triple-double de la saison. Exceptionnel. Il en est désormais à 178 en carrière. Plus qu’à trois longueurs du record d’Oscar Robertson. Puis un quatrième pour le dépasser. Et entrer encore un peu plus dans les annales de la ligue.

