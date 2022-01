Russell Westbrook claque un poster ultra violent sur Rudy Gobert !

Il y a eu du mieux chez Russell Westbrook cette nuit. Beaucoup de mieux. Pas tant sur le plan des statistiques, où le meneur des Los Angeles Lakers a fini le match contre Utah avec 15 points, 8 rebonds et 3 passes, mais plus sur celui du langage corporel et de l'enthousiasme. On sentait Westbrook dans le creux de la vague sur le plan mental ces derniers temps et ce qu'il est parvenu à faire face au Jazz va l'aider à en sortir.

Non seulement Russell Westbrook a été précieux en fin de match avec un panier plus la faute qui a donné définitivement l'avantage aux Lakers, mais il a aussi signé une action qui a marqué les esprits à deux minutes de la pause. Comme lors de ses plus belles années et avec la violence et l'explosivité qui l'ont toujours caractérisé, le MVP 2017 est allé claquer un dunk monstrueux sur la truffe de Rudy Gobert.

Evidemment, Rudy aurait pu s'écarter et prendre une "business decision", mais ce n'est pas trop le genre de la maison. Cette volonté de défendre le place malheureusement du mauvais côté de cette action phénoménale, à la suite de laquelle il a pris une faute technique pour avoir célébré de manière un peu trop provocante son accomplissement...

Disons que là, ça valait quand même le coup de s'emporter un peu...