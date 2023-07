Libre après son trade au Utah Jazz en provenance des Los Angeles Lakers, Russell Westbrook s'est relancé aux Los Angeles Clippers. Particulièrement intéressant sur la fin de la saison, le meneur a redoré son image juste avant la Free Agency.

Cet été, le joueur de 34 ans avait probablement l'opportunité de signer un joli contrat. Mais fidèle aux Clippers, il a choisi de prolonger... pour 7,8 millions de dollars sur deux ans. Un salaire faible par rapport à ce qu'il aurait pu toucher sur le marché.

L'entraîneur californien Tyronn Lue ne pensait d'ailleurs avoir aucune chance sur ce dossier.

"Lorsque nous avons appris que nous n'avions que 3,8 millions de dollars pour le payer... Je me suis dit qu'il n'y avait aucune chance de le faire revenir. Mais il m'a dit : 'Je veux gagner, je veux être dans la ville d'où je viens, je veux gagner. Les Clippers n'ont jamais gagné et j'aime ce que nous faisons ici.'

Il est donc revenu. Un gars comme lui aurait pu aller chercher 15 millions de dollars ailleurs, mais revenir pour 3,8 millions... Cela vous dit qui il est et à quel point il veut gagner", a admiré Lue pour le podcast All The Smoke.

A ce stade de sa carrière, Russell Westbrook a effectivement réalisé un sacrifice financier. Pour avoir la certitude de se retrouver dans un contexte favorable. Une aubaine pour les Clippers !

