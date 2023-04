Russell Westbrook, les Clippers ouvrent la porte en grand

Entre Russell Westbrook et les Los Angeles Clippers, le mariage a été réussi. Malgré l'élimination de la franchise californienne au premier tour des Playoffs, le meneur, récupéré après son buy-out au Utah Jazz, a incarné une vraie satisfaction.

Irréprochable dans son attitude, le vétéran de 34 ans s'est même comporté comme un leader face aux absences de Paul George et de Kawhi Leonard, blessés. Agent libre cet été, le natif de Long Beach a affiché une envie de rester aux Clippers.

Et sans surprise, il s'agit d'un intérêt mutuel.

"Nous voulons faire revenir Russell. Je lui donne beaucoup de crédit et je pense que c'est un excellent exemple de confiance dans un partenariat. T-Lue, PG, Kawhi ont fortement défendu Russ. Nous nous sommes assis, nous en avons discuté.

Nous nous sommes assis avec Russ, Ty Lue et moi-même. Et on se sent vraiment, vraiment bien par rapport à ce que Russ a été capable de faire. Vous pouvez voir ce qu'il apporte sur le terrain, mais il apporte aussi une super énergie et une grande mentalité chaque jour à l'équipe.

Et c'est bien parce qu'il a comblé quelque chose dont nous avions besoin. On aime quand les gars ont une seconde chance et qu'ils réussissent à frapper un grand coup", a apprécié le président des opérations basket Lawrence Frank face à la presse.