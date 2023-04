Russell Westbrook, un premier message pour son avenir

Après ses galères aux Lakers, Russell Westbrook a redoré son blason aux Los Angeles Clippers. Récupéré après buy-out du Utah Jazz, le meneur a incarné une bonne pioche pour la franchise californienne. Intéressant dans son énergie en saison régulière, le vétéran de 34 ans a symbolisé la combativité des siens, même éliminés, en Playoffs.

Sans Paul George puis Kawhi Leonard, il s'est même comporté en leader. Et le natif de Long Beach a probablement fait grimper sa cote de popularité à l'approche de sa Free Agency. Avant cet été, Westbrook a d'ailleurs envoyé un premier message pour son futur.

"Vous savez, ça sera probablement la première fois de ma carrière où je vais vraiment prendre une décision. Une chose que je peux vous dire, c'est que j'aime cet endroit. J'aime les gens, les fans en général qui m'accueillent, pas seulement moi, mais aussi ma famille et mes amis proches. Je sais que beaucoup de choses sont arrivées (cette saison), mais je suis reconnaissant. J'aime vraiment être ici. Pour ce qui est de prendre une décision, je pense que je le ferai le moment venu. Je ne connais pas vraiment mon processus parce que c'est la première fois que je fais ça. Nous verrons ce qui se passera", a temporisé Russell Westbrook face à la presse.

Aux Clippers, l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder a retrouvé le sourire. Et dans son discours, il s'est tout de même projeté avec Leonard et George la saison prochaine. Un accord sera-t-il possible financièrement ?

Avec le nouveau CBA, Los Angeles a, en l'état, seulement une "non-bird exception" à 3,8 millions de dollars à lui offrir. Russell Westbrook peut très certainement prétendre à mieux... Mais un effort semble envisageable pour poursuivre cette belle histoire.

