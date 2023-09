Patrick Beverley et Russell Westbrook ont eu leurs différends. Mais une fois réunis aux Lakers, les deux joueurs ont appris à s’apprécier. Invité dans le podcast « Gil's Arena », le nouveau meneur des Sixers a ainsi pris la défense de son ancien coéquipier, qui ne mérite pas tant de critiques à son avis.

« C’est la chose la plus folle au monde », s’est insurgé Beverley. « Le gars a battu tous les records. Il a tiré à 40 % à trois points et les gens l’appellent “Westbrick”. Comment est-ce possible ? »

La confiance absolue de Tyronn Lue envers Russell Westbrook

En réalité, sur une saison, Russell Westbrook a au mieux affiché un taux de réussite de 34,3 % à trois points. C’est d’ailleurs cette année-là, en 2016-2017, qu’il a remporté son titre de MVP en finissant comme meilleur marqueur de la NBA. Au cours de sa carrière, il affiche une moyenne de 30,5 % à longue distance. Cela n’infirme cependant pas l’argument de Beverley, qui estime que les critiques seraient moins dures avec le « Brodie » s’il « n’avait pas eu sa phase de triple-doubles ».

Il croit également que les Lakers n’auraient pas dû le reléguer sur le banc la saison dernière. Selon Patrick Beverley, l’équipe aurait mieux tourné si Westbrook avait joué dans le cinq majeur avec LeBron James, Anthony Davis, Austin Reaves et lui-même — le meilleur lineup à ses yeux. « Il était le cœur de l’équipe », a-t-il ajouté.

