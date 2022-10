Russell Westbrook benché, Darvin Ham n’a pas que ça à faire que de se justifier

Mais qu’est-ce que les Los Angeles Lakers vont bien pouvoir faire de Russell Westbrook ? Nous ne sommes probablement pas les seuls à nous poser la question. Les dirigeants californiens réfléchissent déjà sur le sujet depuis un moment. L’étau se resserre autour de l’ancien MVP. Alors tout n’est pas de sa faute. Bien évidemment. Il tient sa part de responsabilité dans le début de saison catastrophique de la franchise mais les lacunes de l’équipe le dépassent. Ses erreurs sont juste plus mises en avant que celles des autres. Parce que c’est vendeur.

Russell Westbrook est loin d’être le plus gros problème des Lakers

Ça n’empêche pas que le meneur fait aussi son lot de mauvais choix chaque soir. Il coûte cher aux siens par moment, parfois simplement pour le joueur qu’il est. Maladroit dimanche, Westbrook est resté sur le banc de longues minutes avant que son coach Darvin Ham le relance dans la partie. Il restait alors 4 minutes et 42 secondes à jouer et les Lakers menaient de 8 points. Lors des 4 minutes et 30 secondes qui ont suivies, les Portland Trail Blazers ont marqué 10 points de plus que leurs adversaires, renversant ainsi la situation.

Russell Westbrook a raté ses deux tentatives dans le money time. Dont un tir à mi-distance pris à 27 secondes du buzzer, alors qu’il restait 18 secondes sur la possession et que son équipe comptait une petite longueur d’avance. Il a expliqué après coup qu’il voulait jouer le « 2 for 1 » afin d’assurer une dernière attaque aux siens. Pour sa défense, il était grand ouvert. Mais c’est justement parce que les Blazers l’ont laissé libre. Ils lui ont mis Jusuf Nurkic sur le dos – comme les Los Angeles Clippers l’avaient fait au match précédent en plaçant Ivica Zubac en défense sur le meneur – pour plomber le spacing des Lakers.

« J’aurai préféré qu’il attaque directement le cercle. On sait que les longs deux-points sont des tirs que la défense laissent à l’adversaire. Il est encore un joueur de très haut niveau lorsqu’il s’agit de finir près du panier grâce à son explosivité. J’aurais préféré qu’il fasse ça. Surtout avec Nurkic à 5 fautes. Il va falloir que l’on travaille la sélection de tir », confie Darvin Ham.

Le coach l’a sorti pour les trois dernières possession de la partie. Son joueur va-t-il mal le prendre ? Il s’en fout.

« On n’a pas le temps pour les sentiments et les états d’âmes, on essaye déjà de redresser le navire. »

Il a bien raison. L’approche de l’entraîneur est plutôt bonne. Mais les Lakers n’ont pas fini de douter, de se poser des questions et de se frustrer. Russell Westbrook aussi.