Russell Westbrook déjà dans des rumeurs de trade…

On savait le pari Russell Westbrook un peu risqué pour les Los Angeles Lakers. Pour le moment, l'expérience n'est pas concluante et L.A. pointe au 6e rang à l'Ouest, avec 7 victoires de retard sur le leader Golden State. Westbrook est loin d'être la meilleure version de lui-même, même si tout ne peut évidemment pas lui être imputé. En attendant, voilà déjà des rumeurs de trade à son sujet !

Selon Jake Fischer de Bleacher Report, des discussions se tiennent en interne autour de Russell Westbrook et de la pertinence de lui chercher ou non une porte de sortie.

"Le trio LeBron James - Anthony Davis - Russell Westbrook ne s'est pas goupillé comme les Lakers l'espéraient et des scénarios de trade sont à l'étude. Transférer Westbrook et son contrat de 2 ans et 91 millions semble improbable".

Et Fischer d'évoquer quelques pistes plausibles, au moins en termes contractuels, même si le marché n'est pas très ouvert pour le MVP 2017 à l'heure qu'il est.

"Les salaires de Kevin Love et Ricky Rubio matcheraient avec celui de Westbrook. Cela permettait à LeBron de retrouver un compère du titre de 2016. Les Cavs n'ont qu'un faible intérêt à ce que cela se fasse et les discussions n'ont pas début entre les deux parties. Les Lakers sont intéressés par Ben Simmons et le salaire de Russell Westbrook est le seul qui puisse être aligné avec celui de Simmons. Cela dit, Westbrook n'est pas un joueur que les Sixers ont listé comme intéressant pour eux et la conversation n'est pour le moment pas allée très loin entre Los Angeles et Philadelphie".

Traduction : la cote de Russ est pour le moment au plus faible et personne, encore moins un contender, n'entend prendre le risque comptable et sportif de monter un trade pour le récupérer. Il est probable que l'ancienne star d'OKC, Houston et Washington se voit offrir davantage de temps pour montrer qu'il peut être un atout précieux pour les Lakers.

