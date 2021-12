Russell Westbrook refuse une comparaison précise avec Allen Iverson

Russell Westbrook va mieux. Sur le plan individuel, le meneur des Los Angeles Lakers a clairement retrouvé des couleurs. Cependant, son impact au sein du collectif californien reste limité. Et de nombreux observateurs se posent des questions sur sa capacité à se fondre dans un groupe pour remporter un titre NBA.

Ainsi, un dirigeant de la Conférence Est l'a notamment comparé à Allen Iverson en évoquant "un joueur qui veut gagner, mais à ses propres conditions". De son côté, Westbrook a totalement refusé cette comparaison.

"Je ne suis pas d'accord pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que je suis un joueur totalement unique. Je respecte Allen et tout ce qu'il a fait pour le jeu, mais je ne suis en aucun cas comparable à lui.

Ensuite, c'est que j'ai - j'ai l'impression - toujours essayé de m'intégrer et de faire de mon mieux pour le bien de l'équipe. Et c'est ce que j'ai toujours fait au cours de ma carrière. Je continuerai à le faire, et ce qui arrivera, arrivera.

Si nous gagnons un championnat, c'est cool. Si nous ne le faisons pas, ça me va aussi et la vie continue", a relativisé Russell Westbrook pour ESPN.