Russell Westbrook a des discussions avec 4 franchises

On le sait, Russell Westbrook dispose d'un futur incertain au Utah Jazz. Envoyé par les Los Angeles Lakers à la franchise de Salt Lake City lors de la deadline des trades, le meneur de jeu pourrait négocier un buy-out afin de rejoindre une autre équipe.

En réflexion, l'ex-star se donne du temps pour étudier toutes ses options. Et pour l'accompagner dans son choix, le Jazz l'a même autorisé, malgré son contrat à court, à parler concrètement avec ses courtisans. Ainsi, selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Westbrook a eu des échanges avec 4 écuries !

On retrouve, sans surprise, le Miami Heat et les Los Angeles Clippers. Mais aussi les Chicago Bulls... et les Washington Wizards ! Avec le All-Star Break, le natif de Long Beach devrait prendre son temps avant de prendre une décision définitive.

De son côté, le Jazz n'a aucun problème à l'idée de le conserver. Mais les dirigeants n'ont pas la volonté de s'engager par rapport à son temps de jeu ou son rôle. Du coup, s'il souhaite partir pour un autre projet en sacrifiant une partie de son salaire, un accord est clairement envisageable.

Reste à connaître le choix final de Russell Westbrook.

