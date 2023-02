Nicolas Batum, son discours fort pour Russell Westbrook

Il ne s'agit pas d'un secret, les Los Angeles Clippers veulent récupérer Russell Westbrook. Envoyé au Utah Jazz par les Los Angeles Lakers, le meneur se trouve toujours en réflexion par rapport à son avenir. En attendant un éventuel buy-out de Westbrook, les Californiens continuent leur opération séduction. Avec notamment l'intervention de Nicolas Batum.

En conférence de presse, le Français a ouvert la porte à une arrivée de l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder aux Clippers. En se basant sur son expérience personnelle, avec une période très difficile aux Charlotte Hornets avant de se relancer à Los Angeles, l'ailier pense que le #0 peut retrouver des couleurs dans le bon contexte.

"Je comprends la situation dans laquelle il se trouvait ces dernières années. Je ne peux pas lui en tenir rigueur, car j'ai été considéré comme le pire joueur de la NBA avant d'arriver ici (rires). Certaines situations fonctionnent pour vous, d'autres non.

Cela ne vous définit pas en tant que joueur. Ça ne peut pas résumer toute sa carrière à cause de ce qui s'est passé ces 18 derniers mois. J'ai connu ça donc... S'il vient avec nous, je vais l'accueillir à bras ouverts. C'est un grand joueur.

Il peut aider notre situation, notre équipe est différente. Peut-être que c'est la meilleure situation pour lui. On ne sait jamais. Si nous le faisons, je serai plus qu'heureux. Hall of Fame, MVP, on ne peut pas vraiment dire non à ça...

Les Clippers m'ont donné une chance après ce qui m'est arrivé à Charlotte. Et je ne suis qu'un joueur de complément. S'il peut connaître la même réussite (en se relançant, ndlr), il peut vraiment permettre à l'équipe d'atteindre un niveau supérieur", a analysé Nicolas Batum.