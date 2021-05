Russell Westbrook, aussi fort que Jokic, Doncic et Harden réunis

En compilant 38 triple-doubles sur la saison, Russell Westbrook a fait presque aussi bien que Nikola Jokic, Luka Doncic et James Harden.

A chaque jour une statistique dingue sur Russell Westbrook. Donc à l’approche des rencontres du play in, qui débuteront demain soir avec un joli choc entre les Boston Celtics et les Washington Wizards, on vous offre une nouvelle info chiffrée qui illustre les accomplissements rocambolesques du meneur All-Star.

En compilant 38 triple-doubles cette saison, en 65 matches, il a fait aussi bien que Nikola Jokic, Luka Doncic et James Harden mis ensemble. Ou presque. Ces trois superstars, elles-mêmes spécialistes en la matière, ont cumulé 39 triple-doubles. Ça met quand même sacrément en perspective la performance de Russ. Il domine complètement le classement. Il est absolument incroyable quand il s’agit de noircir la feuille de stats.

Depuis 2016, il a réussi le quart des triple-doubles en NBA. C’est vraiment fou. Après, le but, c’est évidemment de gagner des matches. Et les Wizards ont justement bien plus de chances de l’emporter quand il cale un triple-double. Les Celtics sont prévenus.

Russell Westbrook et les Wizards, quel run légendaire !