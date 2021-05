Russell Westbrook et les Wizards, quel run légendaire !

Certains fans des Washington Wizards ont râlé quand leurs dirigeants ont échangé John Wall contre Russell Westbrook avant le coup d’envoi de la saison. Ils ont pesté parce que leur franchise se séparait de celui qui représentait l’équipe depuis sa draft en 2010. Celui qui était censé mener un jour l’organisation au sommet à l’Est. Au final, il n’a jamais fait mieux qu’un second tour même si ce n’est pas non plus complètement de sa faute.

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que les Wizards sortent de cet échange largement gagnant. Parce que Westbrook les a transformés. Mais pas tout de suite. D’abord, c’était le chaos. Le néant plutôt. Un début de saison horrible. Absolument horrible. Cinq défaites de suite puis une formation ravagée par le COVID-19 avec des tas d’absents.

Ça ne défendait pas. RW avait apparemment oublié comment tirer et il était en plus diminué par une blessure aux quadriceps. La débandade totale. Franchement, qui aurait pensé que cette équipe, nulle, en proie à des dysfonctionnements et des pépins physiques, allait remonter la barre ? Même à l’Est, ça semblait compliqué.

Et pourtant, Russell Westbrook et les Wizards l’ont fait. Ils affichaient un bilan terrible de 17 victoires pour 32 défaites. Les playoffs paraissaient alors tellement loin. Mais ils ont gagné 17 de leurs 23 dernières rencontres pour finalement boucler la saison en trombe et à la huitième place de la Conférence Est. Avec un meneur survolté, constamment en triple-double ou presque, et un groupe soudé.

Washington ne passera peut-être pas le play in, parce que ces Wizards restent capables du meilleur mais aussi du pire. S’ils vont jusqu’en playoffs, ils sortiront probablement au premier tour. Mais dans tous les cas, cette remontée fantastique mérite d’être soulignée et d’être prise en compte au moment d’évoquer le niveau, l’attitude, le leadership, le courage et même la legacy de Russell Westbrook.

