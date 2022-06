Après des rumeurs persistantes en fin de saison, les Los Angeles Lakers semblent finalement bien partis pour poursuivre l'aventure avec Russell Westbrook. Malgré un premier exercice catastrophique en Californie, le meneur de jeu va disposer d'une seconde chance sous les ordres de Darvin Ham.

Mais le nouveau coach des Angelenos attend beaucoup de son vétéran. Ainsi, dès les premières discussions entre les deux hommes, l'ancien assistant des Milwaukee Bucks a envoyé un message clair au joueur de 33 ans : son jeu va devoir évoluer.

Un défi visiblement accepté par Westbrook.

"Une chose dont j'ai parlé avec Russ, c'est la façon dont je me suis construit. Les succès auxquels j'ai participé - et plus particulièrement au cours des 9 et des 4 dernières années avec Coach Bud à Milwaukee et Atlanta -, nous avons toujours prêché une chose et nous allons aussi le faire ici pour être la base de l'équipe : l'état d'esprit défensif.

Il est indispensable d'être capable de défendre à un haut niveau. Je l'ai mis au défi et il a accepté de le relever. Il va falloir se "sacrifier". Il faut aussi être capable de se déplacer dans différents espaces sur le terrain en situation offensive.

Parfois, il va s'écarter du ballon pour mieux couper à l'intérieur. Parfois, il va pouvoir partir au dunk, initier des choses, être un peu plus haut. Mais il peut aussi devenir le poseur d'écran sur pick-and-roll", a détaillé Darvin Ham pour le Dan Patrick Show.