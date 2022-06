13 joueurs que les Lakers peuvent cibler si Westbrook reste

Russell Westbrook est parti pour rester à L.A. et la franchise, son nouveau coach Darvin Ham en tête, opère comme si c'était le cas. L'idée d'un trade a évidemment été étudiée après le désastre de la saison 2022, mais la situation est trop complexe pour que les Lakers sortent vainqueurs de la transaction.

Ils ne veulent ni lâcher de futurs tours de Draft (qui seraient utiles s'il faut reconstruire en cas de départ de LeBron James et/ou d'Anthony Davis en 2023), ni accueillir un gros contrat décevant en échange comme Julius Randle, Davis Bertans ou Duncan Robinson. Du coup, il faudra recruter malin autour des trois larrons superstars. En tout cas mieux que la saison dernière...

Le flou autour de l'avenir de LeBron James tétanise les Lakers

Pour ce faire, quelques possibilités existent. S'ils conservent Russell Westbrook, les Lakers devront opérer avec une mid-level exception de 6.4 millions de dollars la saison à proposer à des joueurs plus intéressés par le cadre de Los Angeles et le challenge sportif que par un contrat plus juteux. Ainsi, Eric Pincus de Bleacher Report a ciblé, en étudiant leur situation et leur intérêt potentiel :

Otto Porter Jr et Gary Payton II des Golden State Warriors

et des Golden State Warriors Bruce Brown des Brooklyn Nets

des Brooklyn Nets Joe Ingles des Portland Trail Blazers

des Portland Trail Blazers Lonnie Walker des San Antonio Spurs

des San Antonio Spurs Garry Harris du Orlando Magic

du Orlando Magic Damian Jones des Sacramento Kings

des Sacramento Kings Isaiah Hartenstein des Los Angeles Clippers

des Los Angeles Clippers Taurean Prince des Minnesota Timberwolves

des Minnesota Timberwolves Gorgui Dieng des Atlanta Hawks

des Atlanta Hawks Austin Rivers des Denver Nuggets

des Denver Nuggets Thomas Bryant des Washington Wizards

des Washington Wizards Aaron Holiday des Phoenix Suns

La plupart de ces pistes ne font pas forcément rêver, mais tous ces joueurs sont des compléments qui, bien utilisés, peuvent faire du bien aux Lakers. Ils n'auront dans tous les cas pas trop le choix et seront obligés de considérer d'abord des garçons comme ceux-là.