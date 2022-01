Russell Westbrook et Aaron Gordon tête contre tête, double faute technique

Russell Westbrook et Aaron Gordon se sont chauffés lors du match entre les L.A. Lakers et les Denver Nuggets la nuit dernière.

Les temps sont durs pour Russell Westbrook. Le meneur All-Star traverse une mauvaise passe. Il peine à trouver sa place aux Los Angeles Lakers, ses performances sont en baisse et son équipe s'est inclinée pour la troisième fois d'affilée hier soir. Une rouste encaissés contre les Denver Nuggets avec 37 points d'écart dans la truffe à l'arrivée.

CQFR : Les Lakers massacrés par les Nuggets, KD blessé

L'atmosphère est tendue. Encore plus pour lui. Du coup, avec autant d'émotions, ça peut vite partir en vrille. Russell Westbrook et Aaron Gordon ont échangé quelques amabilités avant de se retrouver en tête à tête... et d'être évidemment séparés par leurs coéquipiers. Le joueur des Lakers n'a pas apprécié l'attitude de celui des Nuggets et il tenait à lui faire savoir.

Double technical fouls on Russell Westbrook and Aaron Gordon. pic.twitter.com/iY1lWBliUq — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 16, 2022

Les Nuggets menaient de 19 points à ce moment de la partie et Gordon n'avait de toute façon aucun intérêt à sortir de son match. Les deux hommes n'avaient probablement pas envie de se battre de toute façon, et tant mieux. Mais les arbitres leur ont tout de même collé chacun une faute technique, histoire de les calmer. En soi, ce n'est pas si mal si Westbrook continue de garder son intensité malgré ses déboires. Parce que quand il parvient à la canaliser, ses adversaires souffrent. Même si ça arrive finalement trop rarement.