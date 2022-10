Paul George ne semble plus reconnaître Russell Westbrook, avec qui il a joué au Thunder. Pour lui, le meneur a perdu sa joie aux Lakers.

Le derby de Los Angeles, entre les Lakers et les Clippers, était l’occasion pour deux anciens coéquipiers de se retrouver : Paul George et Russell Westbrook. Seulement, depuis leurs deux saisons communes au Thunder, beaucoup de choses ont changé. À tel point que George ne semble plus reconnaître son "frère".

Arrivé après la saison MVP de Westbrook, l’ailier des Clippers a connu un joueur très différent de ce qu’il est aujourd’hui. Il se rappelle d’un "gars en 30-10-10 quand il avait les clés de l’équipe". C’est sans doute à cause de se souvenir qu’il a tant de mal à comprendre les critiques.

"Je suis toujours un grand supporter de Russell. Je ne vais pas minimiser les grands moments que nous avons eus à Oklahoma. Il a été formidable pour ma carrière. Honnêtement, je ne comprends pas qu’on le rabaisse ou qu’on lui voue de la haine. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire", maintient le coéquipier de Kawhi Leonard.

En 2017, Russell Westbrook était le MVP. Mais cinq ans plus tard, il est devenu un poids. Face aux Clippers, sa soirée a été offensivement catastrophique. En 27 minutes de jeu, le meneur n’a pas mis le moindre tir : 0-11 au total, dont 0-6 à trois points. Ses deux lancers francs inscrits représentent ses seuls points dans le match.

Cette prestation illustre parfaitement l’état du Brodie depuis qu’il a retrouvé sa Californie natale. Aux côtés de LeBron James et d’Anthony Davis, il n’a toujours pas réussi à trouver ses marques et mine son équipe. Paul George a même l’impression qu’il a perdu la joie qui le caractérisait auparavant.

"C’est difficile quand vous avez la pression qu’ils mettent sur lui ici. Franchement, cette équipe n’est pas faite pour lui compte tenu du roster. […] Je veux juste qu’il garde cette joie, cette excitation, ce plaisir. Avoir ces choses tous les soirs, c’est ce qui le rend spécial. Je déteste voir qu’il n’a pas l’air de les retrouver", regrette le numéro 13.

Malgré la confiance accordée par son coach, le début de saison de Westbrook n’a rien de rassurant. Il devra absolument se ressaisir pour ne pas plomber les chances des Lakers ou, éventuellement, se faire transférer en cours de saison.

