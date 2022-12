Russell Westbrook, l’autre homme fort du moment aux Lakers

Anthony Davis affiche un niveau de jeu MVP-esque depuis plusieurs semaines et il tire les Los Angeles Lakers vers le haut. Mais c’est toute l’équipe qui marche bien en ce moment. Lonnie Walker IV et Austin Reaves sont de précieux soutiens tandis que LeBron James cartonne lui aussi. Il ne faut pas non plus oublier de mentionner Russell Westbrook parmi les hommes forts de l’effectif.

Déjà, il est important de reconnaître lé mérite qu’il a eu de s’adapter à son nouveau rôle de sixième homme. Darvin Ham a su le convaincre que ce serait bénéfique pour lui et pour le groupe. Résultat, l’ancien MVP est l’un des candidats au trophée de meilleur remplaçant de la saison !

Sur les 18 matches qu’il a disputés en sortie de banc, Russell Westbrook a compilé 15,3 points, 5,1 rebonds et 8,3 passes de moyenne en 28 minutes. Les chiffres ne donnent qu’une partie de la vérité et il lui arrive évidemment de passer à côté. Mais c’est aussi ce qui fait le charme de son jeu à risque. En tout cas, le joueur de 34 retrouve des couleurs et il apporte souvent son dynamisme.

Ham fait aussi un excellent boulot pour l’aligner un coup avec Davis, un coup avec James, laissant ainsi toujours deux stars sur le terrain pour Los Angeles. Les Lakers ont d’ailleurs gagné 10 des 18 matches débutés par Westbrook sur le banc. Cette formule devrait continuer à fonctionner et le meneur pourrait encore faire grimper ses stats.

