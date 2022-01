Encore une réponse lunaire de Russell Westbrook sur son jeu

Russell Westbrook est encore plus exposé maintenant qu’il joue aux Los Angeles Lakers, la franchise la plus médiatisée de la ligue. Ajoutez-y la présence de LeBron James et vous obtenez une équipe constamment scrutée et des journalistes prêts à poser dix fois les mêmes questions après chaque match. Du coup, les lacunes du meneur sont elles aussi encore plus mises en avant. Et il doit se justifier soir après soir.

« Je ne suis pas d’accord avec le fait que le match ne se passait pas bien pour moi », rétorque-t-il quand un reporter l’interroge sur l’un de ses paniers importants, venu contraster une soirée compliquée. « Mon jeu ne se repose pas juste sur le fait de mettre des tirs ou de perdre des ballons. Si j’en rate, ça fait partie du jeu. J’ai le droit de rater. Comme tous les autres joueurs. J’ai le droit de perdre des ballons. »

Au premier abord, on peut comprendre le raisonnement de Russell Westbrook. Ses pertes de balle sont épiées sans cesse. Ça peut devenir lourd. Mais d’un autre côté, ça fait quand même très léger comme justification quand il en perd 9 des 15 de son équipe. Le pire, c’est que l’ancien MVP ne subissait même pas particulièrement la défense adverse. Trop souvent, il manque juste d’attention et concède des TO bêtement. Et ça, ça ne fait pas partie du jeu. C’est problématique, qu’il le veuille ou non. Surtout quand c’est aussi souvent répété.

