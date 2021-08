Russell Westbrook MVP en 2021 ? Oscar Robertson force un peu

"Big O" défend l'honneur de Russell Westbrook et c'est respectable. Mais de là à affirmer qu'il aurait dû être MVP la saison dernière...

Oscar Robertson est une légende de la NBA et son avis mérite d'être respecté. Bon, c'est plus compliqué lorsque l'on a l'impression qu'il manque un peu d'objectivité... Admiratif de Russell Westbrook, l'homme qui battu son record de triple-doubles en NBA et est le seul à l'avoir imité en enregistrant un TD de moyenne, "Big O" trouve que le nouveau meneur des Los Angeles Lakers a été injustement traité la saison dernière. Et indirectement, que son propre impact à l'époque est sans doute un peu sous-évalué...

C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage dans le podcast Knuckleheads de Darius Miles et Quentin Richardson.

"Les gens ne faisaient même pas attention aux triple-doubles de Russell Westbrook cette année. Comme si ce n'était pas quelque chose d'impressionnant. Je trouve que c'est complètement injuste. Je pense qu'il aurait à nouveau dû être élu MVP. S'il n'a pas gagné le MVP alors qu'il était encore en triple-double de moyenne, à quoi bon continuer de tenir compte des statistiques ?"

Peut-être parce qu'il y a autre chose que les statistiques et la capacité à réaliser des triple-doubles dans l'évaluation de la qualité d'une saison et d'une candidature pour le MVP ? Là où Oscar Robertson n'a pas tort, c'est qu'un joueur comme Russell Westbrook a tellement banalisé le triple-double qu'il n'apparaît plus aussi extraordinaire aujourd'hui. Le MVP 2017 est, dans ce sens, sans doute un peu sous-coté.

Russell Westbrook : « On va botter le cul des petits jeunes »

Russell Westbrook sous-coté ? Oui, mais...

En revanche, ces triple-doubles en pagaille n'ont pas permis à Washington de disputer les playoffs directement et les Wizards ont fini 10e de la Conférence Est. Le bilan collectif est aussi un argument important et l'impact direct des performances de Westbrook sur la victoire ou non de son équipe est discutable.

C'est d'ailleurs un Westbrook sans doute un peu différent - pas nécessairement obnubilé par les triple-doubles - que les Lakers espèrent avoir recruté. Si son usage rate est le même qu'à OKC, Houston ou Washington, pas facile d'imaginer la mayonnaise prendre aussi facilement avec LeBron James et Anthony Davis. Le Californien est toutefois un joueur expérimenté et plus mature aujourd'hui, ce qui laisse pas mal d'espoirs aux fans des Lakers

