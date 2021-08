Russell Westbrook : « On va botter le cul des petits jeunes »

Russell Westbrook va pouvoir rentrer chez lui, à Los Angeles. L’ancien MVP a été transféré pour la troisième saison de suite. Direction les Lakers, la franchise de sa ville natale. Un rêve de gosse pour le meneur qui s’apprête à côtoyer LeBron James et Anthony Davis. Un « Big Three » armé pour le titre. Surtout que les Angelenos ont ajouté de nombreux joueurs autour comme Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Wayne Ellington, etc.

Russ is ready to go 😅 pic.twitter.com/PYlNaQSfQl — SportsCenter (@SportsCenter) August 19, 2021

« Nous avons une équipe pleine de bons vétérans expérimentés qui va botter le cul de ces enfoirés de petits jeunes », confie RW.

La jeunesse a effectivement pris le pouvoir en NBA. Giannis Antetokounmpo vient de décrocher son premier titre avant d’avoir fêté ses 27 ans. Luka Doncic s’affirme comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Trae Young, Devin Booker et d’autres jeunes superstars poussent et s’immiscent au sommet de la hiérarchie.

Russell Westbrook fait ce constat mais il imagine donc son équipe prendre le dessus. Des questions de complémentarité se posent au sein de l’effectif des Lakers. Les lignes défensives risquent d’être resserrées vu qu’aucune des stars du groupe n’est un pur shooteur à trois-points. Mais sur le papier, ça reste une armada sacrément talentueuse.

