Russell Westbrook, une aventure aux Lakers sous le signe de Kobe Bryant

Russell Westbrook se trouve sur un nuage. Natif de Californie, le meneur de jeu va réaliser son rêve en jouant pour son équipe préférée : les Los Angeles Lakers. Avec LeBron James et Anthony Davis, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder doit former un Big Three compétitif afin de viser le titre.

Mais sur le plan personnel, cette aventure chez les Angelenos a une importance pour le joueur de 32 ans par rapport à Kobe Bryant. Proche du Black Mamba avant sa disparation, Westbrook compte bien lui rendre hommage sous les couleurs des Lakers.

"Cela n'a jamais quitté mon esprit. Les choses dont nous avons parlé - lui et moi - juste la possibilité de pouvoir être un Laker, comprendre ce que cela implique. C'est juste fou d'y penser. Et je peux assurer que cela m'accompagnera chaque fois que je vais porter le maillot des Lakers. Cette mentalité, c'est la chose initiale de notre rapprochement. On voulait absolument rivaliser sans jamais prendre des nuits de repos. Mais ensuite, nous avons eu une relation encore plus grande en dehors des parquets. Comme des frères. Nous avons ainsi pu parler de choses qui dépassent le cadre du basket. Pour moi, il s'agit du plus important. Ce sont des choses précieuses de la part de Kobe et je compte donc continuer de les chérir", a commenté Russell Westbrook.

Comme de nombreux joueurs de sa génération, Russell Westbrook a été influencé par Kobe Bryant. Et au niveau de la mentalité, il existe effectivement une vraie similitude entre les deux hommes. A lui d'utiliser ses souvenirs du Black Mamba pour briller à LA.

