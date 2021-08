Russell Westbrook vit un rêve surréaliste sous les couleurs des Lakers

Juste avant la Draft NBA, les Los Angeles Lakers ont récupéré Russell Westbrook. Pour faire cet échange, les Californiens ont donc envoyé Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope et le pick #22 (devenu Aaron Holiday).

Natif de Long Beach en Californie, le meneur de jeu a grandi en tant que fan des Lakers. Et au cours de sa carrière, le joueur de 32 ans avait, petit à petit, abandonné l'idée de jouer pour sa franchise de cœur.

Lors de sa présentation officielle, Westbrook a ainsi affiché sa joie de "boucler la boucle".

"En étant de L.A., tu souhaites toujours pouvoir jouer pour l'équipe de chez toi. Et c'est toujours un truc qui m'a trotté dans la tête. Je me disais peut-être un jour... Mais après, je revenais à la raison et je me disais toujours : 'ah, ça n'arrivera probablement pas'. C'est surréaliste. Je pense que je n'ai pas encore réalisé que je viens de L.A., que j'ai grandi pas très loin d'ici et que j'ai pu regarder les parades. Je manquais même l'école pour tenter d'y assister. Être un fan des Lakers et être de L.A., maintenant, la boucle est bouclée pour moi", a apprécié Russell Westbrook.

Dans ce contexte "rêvé", Russell Westbrook va désormais tenter de décrocher sa première bague en NBA. Avec LeBron James et Anthony Davis, il doit former un Big Three XXL pour permettre aux Lakers de retrouver les sommets de la NBA.

