Russell Westbrook n’est pas fou, il a activé son option à 47 millions

Il faudrait être absolument dément ou franchement marginal pour refuser d'activer une année de contrat à plus de 47 millions de dollars. Russell Westbrook est quelqu'un d'original et avec un caractère particulier, mais il n'est pas fou. Le meneur des Los Angeles Lakers vient de faire savoir qu'il activerait bien sa player option pour la saison prochaine, ce qui lui permet de s'assurer un pactole que son niveau récent ne lui aurait absolument pas assuré ailleurs.

C'est son agent Thad Foucher qui a confirmé la nouvelle à Adrian Wojnarowski d'ESPN. Désormais, si les Lakers veulent se débarrasser de Russell Westbrook, il leur faudra trouver un partenaire de trade pas trop dérangé par la perspective d'avoir un joueur à plus de 47 millions dans sa masse salariale. Autant dire qu'à moins d'une grosse surprise, le MVP 2017 débutera bien la saison avec Los Angeles.

Darvin Ham, le nouveau head coach de la franchise, s'y était préparé et avait directement souhaité que Westbrook soit avant tout un joueur à vocation défensive. On ne sait pas encore comment l'intéressé a pris la nouvelle ou s'il a ne serait-ce qu'envie de s'adapter à ce souhait.

En attendant, la free agency débute avec un paquet d'obstacles - auto-infligés - pour les Lakers et leur General Manager Rob Pelinka.

ESPN Sources: Los Angeles Lakers star Russell Westbrook is planning to exercise his $47.1 million option to return to the franchise for the 2022-2023 season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2022