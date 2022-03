Reggie Jackson a sorti l'un des plus gros matches de sa carrière en NBA la nuit dernière dans le derby contre les Los Angeles Lakers. Le meneur des Clippers, qui a fini avec 36 points, 9 passes et 8 rebonds, a donné le tournis à ses adversaires, notamment Russell Westbrook.

En fin de match, Jackson s'est autorisé un crossover un peu spectaculaire sur le MVP 2017, qui n'a pas du tout aimé. Même s'il semble vouloir faire croire que c'est involontaire, on voit quand même assez bien que Westbrook refuse de se faire effacer et tend le pied pour faire trébucher son vis à vis...

Reggie Jackson crosses Russell Westbrook so bad that Russ has to trip him to stop him. Lakers down bad. #NBA pic.twitter.com/tFwT1oCR27

— Austin (@AustinPlanet) March 4, 2022