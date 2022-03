Les mots commencent à manquer pour décrire la saison des Los Angeles Lakers, 10e à l'Ouest et battus sans appel par leurs voisins des Clippers la nuit dernière. Interrogé sur le fait que son équipe avait perdu les quatre derbies de Los Angeles cette saison, LeBron James a simplement répondu : "Les Clippers sont une meilleure équipe".

Un constat inenvisageable il n'y a pas si longtemps, lorsque l'on imaginait les Clippers dégringoler au classement sans Kawhi Leonard, ni Paul George, et alors que les Lakers pouvaient eux toujours aligner LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook...

Cette déclaration n'a pas fait plaisir à tout le monde, aussi franche et lucide soit-elle. Sur le plateau de TNT, Shaquille O'Neal a enragé en entendant son ancien coéquipier à Cleveland parler en ces termes. Pour lui, le problème vient en partie de cette résignation collective.

De son côté, Charles Barkley se refuse purement et simplement à parler des Lakers jusqu'à ce qu'ils aient gagné un match de playoffs.

Shaq: "Nobody's mad. I'm telling you now, I'm losing to the Clippers somebody get beat up that night, in the locker room... I'd be pissed if I lost to the Clippers and Reggie Jackson out there C-walking and dancing with a damn bird" pic.twitter.com/nCn7zoQSDJ

— CJ Fogler AKA Perc70 #BlackLivesMatter (@cjzero) March 4, 2022