Russell Westbrook, sa réponse au retour des rumeurs

Russell Westbrook a donné un second souffle à sa carrière. Considéré comme un élément indésirable l'été dernier, le meneur a retrouvé des couleurs dans un rôle de sixième homme aux Los Angeles Lakers. Pendant un long moment, il se disait même que les Angelenos voulaient le conserver.

Mais à l'approche de la deadline des trades, son nom revient à nouveau dans les rumeurs. Avant même le retour du feuilleton Kyrie Irving, son cas a visiblement fait l'objet de discussions avec les Charlotte Hornets et le Utah Jazz.

Mais de son côté, le joueur de 34 ans reste serein.

"Si je ressens une forme de pression ? Non. Cela ne dépend pas de moi. Comme je l'ai dit, je sais que c'est un business depuis que j'ai 18 ou 19 ans, depuis que j'y suis entré. A cet âge, mon père m'a appris que cette Ligue est un business, les gens prennent les décisions qu'ils veulent.

Et je ferai en sorte d'être prêt et professionnel, comme je l'ai toujours été et comme je le serai toujours", a assuré Russell Westbrook face à la presse.