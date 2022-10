Russell Westbrook se défend de bouder et dénonce des vidéos coupées

Russell Westbrook semblait un peu à l'écart du groupe sur le dernier match des Lakers, isolé et parfois boudeur sur les rassemblements, notamment l'un d'entre eux demandé par Patrick Beverley. A l'entraînement jeudi, le MVP 2017 a répondu aux questions sur ce qui ressemblait à une attitude marginale. Pour lui, il y a une forme de manipulation dans tout cela.

"C'est vraiment bizarre... Je fais ça à chaque match depuis que je suis dans la ligue, certains pourront en témoigner. Ils coupent les vidéos comme ils veulent. Sur la deuxième (avec Beverley, NDLR), ils ont coupé l'image en deux alors que j'étais en train de parler avec un coach à propos de la mauvaise couverture sur l'action.

Je ne prête pas à attention à tout ça, j'essaye d'être compétitif et de faire mon boulot. On peut faire ce qu'on veut avec une vidéo et la couper pour lui faire dire ce que l'on veut. Je suis un joueur d'équipe et je n'ai jamais eu le moindre problème à être avec mes coéquipiers.

Le fait que l'on scrute tout ce que je fais, j'y suis habitué depuis le début de ma carrière. Je compose avec toutes les situations, c'est comme ça", a expliqué Westbrook devant les médias en marge de l'entraînement du jour.