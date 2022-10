On fait un peu dire ce que l'on veut aux images. Peut-être que l'entente est au beau fixe chez les Los Angeles Lakers, que Russell Westbrook est épanoui et plus heureux que jamais. Ou alors la petite scène survenue lors du match de pré-saison entre L.A. et Minnesota la nuit dernière n'est pas anodine. Difficile à savoir pour le moment.

Toujours est-il que Patrick Beverley a tenté de rameuter ses coéquipiers sur le terrain pour une courte discussion pendant la partie. Un petit regroupement pour un recadrage défensif auquel LeBron James, Anthony Davis et Lonnie Walker ont accepté de participer. Pour Westbrook, qui venait de commettre une faute sur le terrain, ça a été... plus compliqué.

Russ with no interest in joining Pat Bev’s defensive huddle after fouling his man on that end of the floor (h/t @JacobRude)pic.twitter.com/OrjfhvtZhK — Lakers Daily (@LakersDailyCom) October 13, 2022

On ne sait pas si c'est parce qu'il s'agit de son ancien ennemi juré (devenu comme par enchantement son meilleur pote depuis le training camp) ou simplement parce qu'il n'était pas d'humeur, mais Russell Westbrook boude assez clairement sur cette séquence. A tel point qu'Anthony Davis est obligé de venir le convaincre de faire acte de présence.

Le match n'a pas été facile pour l'ancien MVP, qui a joué 25 minutes pour 5 points, 4 passes, 3 rebonds et 3 pertes de balle lors de la victoire de son équipe. Les déclarations à son sujet depuis le training camp sont toutes positives, notamment sur son engagement défensif et sa volonté de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Dans les faits, cela semble un peu plus poussif, mais il reste à l'ex-meneur d'OKC la vérité du terrain en match officiel, dès le 18 octobre sur le parquet des Golden State Warriors.

Un hug avec Westbrook et une punchline magique, premier jour de taf réussi pour Patrick Beverley