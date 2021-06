Sam Presti continue de se construire le plus impressionnant trésor de guerre de mémoire d'homme en NBA.

On verra bien ce que donnera le Thunder dans quelques années, une fois que Sam Presti aura utilisé son trésor de guerre constitué de... 36 picks sur les 7 prochaines Drafts (18 du 1er tour, 18 du 2e). En attendant, on ne peut que saluer l'hyperactivité du General Manager d'Oklahoma City pour reconstruire la franchise. Le trade réalisé vendredi avec Boston va dans ce sens.

Kemba Walker débarque donc à OKC avec le 16e pick de la Draft 2021 et un 2e tour 2025. Pour récupérer ces atouts - il est possible que Walker en soit un, si le Thunder parvient à l'impliquer comme Chris Paul en 2020, ou à l'échanger immédiatement - Presti a fait de la magie. Al Horford, Moses Brown et un 2e tour 2023 ont été utilisés, mais c'est surtout ce que le Thunder avait tradé à la base qui est impressionnant.

Le trésor de guerre d'OKC jusqu'en 2026 est complètement flippant

Il y a quelques mois, OKC avait récupéré Horford, un 1er tour 2025 et les droits sur Théo Maledon et Vasilije Micic (le MVP d'Euroleague), en échange de Danny Green, Terrance Ferguson et Vincent Poirier.

Pour faire simple, Sam Presti a transformé Danny Green, Terrence Ferguson et Vincent Poirier en :

- un meneur All-Star, même s'il a connu des soucis de blessures : Kemba Walker

- un pick borderline loterie de la cuvée 2021 annoncée plutôt bonne

- un futur 1er tour

- un futur 2e tour

Encore une fois, tout ça ne mènera peut-être à rien, mais le Thunder se laisse la possibilité, à un moment de construire une équipe entière de joueurs forts, pour ne pas dire très forts, en utilisant le butin de Sam Presti. Reste à savoir quand l'opportunité se présentera.

Kemba Walker à OKC, Al Horford de retour à Boston !