Les Spurs font le ménage et libèrent Cameron Payne

Cameron Payne ne portera pas le maillot des Spurs cette saison. San Antonio a décidé de couper le meneur, arrivé dans un transfert en provenance de Phoenix pendant l’intersaison, ce lundi selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

La franchise texane a récupéré Payne en juillet en contrepartie d’une compensation financière et d’un échange de seconds tours de draft. Avec un total de 18 joueurs sous contrat, le front office devait se séparer de trois d’entre eux. Le vétéran 29 ans et son contrat expirant de 6,5 millions de dollars ont été les premiers à en faire les frais. Avant le début de la saison NBA, il leur faudra encore libérer ou transférer deux autres joueurs.

Sochan-Wembanyama, le futur des Spurs est en marche

Cameron Payne affichait des moyennes de 10,3 points, 4,5 passes décisives et 2,2 rebonds l’année dernière, aux Suns. Élément clé de l’ascension de Phoenix vers les Finales NBA en 2021, il pourrait rapidement trouver une place dans une équipe compétitive.

Ce départ rajeunit un peu plus l’effectif des Spurs, qui s’articulera autour de Victor Wembanyama en 2023-2024. Reggie Bullock et Doug McDermott restent toutefois deux joueurs d’expérience, capables de guider les plus novices.

Podcast : LeBron sauveur de la nation, fin du load management en vue ?