Scottie Barnes, favori sous-coté pour le DPOY ?

Chet Holmgren est le favori des bookmakers pour le DPOY depuis l’absence prolongée de Victor Wembanyama en début de saison. Le Français est toujours officiellement éligible mais il ne pourra plus prétende à aucun trophée s’il manque encore quatre rencontres d’ici la fin de la saison. D’où l’intérêt pour les trades en cote de donner pour l’instant la priorité à Holmgren. Mais c’est un choix qui, pour nous, ne se justifie pas complètement d’un point de vu sportif. Le pivot du Thunder fait évidemment une belle saison et il est l’un des atouts majeurs de son équipe, titulaire du meilleur bilan NBA, en défense. Mais peut-être pas au point de dominer la ligue dans ce domaine. D’autres joueurs nous semblent au moins aussi impactant, à commencer par Scottie Barnes.

Ironie de cette petite introduction, l’ailier des Toronto Raptors a justement scellé la victoire des siens sur le parquet d’Oklahoma City en bloquant une tentative d’Holmgren dans les dernières secondes. Un geste décisif d’un joueur peu souvent cité mais pourtant très performant cette saison.

WHAT A PLAY BY SCOTTIE BARNES 🚫 RAPTORS WIN IN OKLAHOMA CITY! pic.twitter.com/RBtuIG1Stc — NBA (@NBA) January 26, 2026

Les bons résultats des Raptors s’expliquent de différentes manières mais Scottie Barnes est clairement l’un des principaux facteurs des victoires de son équipe, classée troisième de la Conférence Est tout en étant à portée de tir de la deuxième place. Il tourne à 1,5 block et 1,3 interception depuis le début de la saison, tout en étant un aimant à rebonds. Des statistiques qui illustre en partie son activité défensive. Parmi les joueurs éligibles au DPOY, seuls Derrick White et Peyton Watson sont aussi au-dessus des 1 interception et 1 contre.

Barnes est pour l’instant quatrième favori au DPOY, derrière Holmgren, Wembanyama et Rudy Gobert.