“Seconde Décision” de LeBron : … pour du cognac

Le suspense “Second Decision” de LeBron James n’était qu’une pub Hennessy : éditions limitées VS/VSOP, clin d’œil à 2010 et buzz XXL… pour une bouteille.

Le teasing était hollywoodien, la chute est publicitaire. À 17h (1h avant l'annonce annoncée) LeBron James a levé le voile sur sa mystérieuse "Second Decision" : pas de retraite, mais un partenariat Hennessy, avec une édition limitée V.S et V.S.O.P à son nom. Les médias locaux confirment que le clip pastiche de "The Decision" servait de rampe au lancement.

Et LeBron James nous a servi ça avec trois petit smiley en guise de sel... 😉😜👑

Depuis 24 heures, la planète NBA spéculait sur un possible au revoir, un dernier tour ou un simple coup de com’. C’est finalement la troisième option. Dans la vidéo diffusée ce mardi, le décor, la chemise à carreaux et la phrase culte renvoient explicitement à 2010, quand l’ailier avait annoncé son départ à Miami. Sauf qu’ici, la "décision des décisions" se résume à "prendre ses talents" non pas à South Beach, mais… chez Hennessy.

Le communiqué de la marque détaille une bouteille V.S.O.P orange collector, décorée du geste de "couronnement" de la star, et présente la collab’ comme une "célébration" de l’impact culturel du joueur. "C'est un honneur de poursuivre ce partenariat avec Hennessy", glisse l’intéressé. Les sites spécialisés listent déjà des pages produit pour ces éditions limitées.

LeBron nous propose une opération marketing pour Hennesy, au goût un peu rance

Ironie du moment, à mesure que la hype montait, les rumeurs enflaient - retraite, reconversion, bombe sportive - alors que le calendrier (7 octobre) et les précédents récents hurlaient “opération marketing”. Il y a quelques mois, un teasing similaire avait déjà nourri des fantasmes avant de déboucher sur… une pub Prime Day.

Cette fois, le cognac de LVMH rafle la mise médiatique, au point que la presse locale salue “le buzz planétaire” pour la maison charentaise. On peut sourire (jaune) devant cette façon d’instrumentaliser l’imaginaire NBA pour vendre une cuvée siglée, surtout quand le storytelling rejoue au millimètre la dramaturgie de 2010.

Sportivement, rien ne change donc (sauf vraie annonce en 2e phase à 18h mais on n'y croit pas des masses). James attaque sa 23e saison, les Lakers préparent l’ouverture, et les fans auront surtout retenu qu’on a confondu cliffhanger de carrière et lancement de bouteille.

Reste que l’opération marketing (même si elle laisse un goût amer de déception) est redoutablement efficace. Le teaser a saturé les timelines, les médias généralistes ont relayé, et Hennessy place son édition limitée partout aux USA. "I’m going to be taking my talents to Hennessy V.S.O.P," conclut la vidéo, clin d’œil assumé à la phrase culte de 2010. Nous on va juste conclure par un "tout ça pour ça..."

Ci-dessous, la vidéo (en anglais) de la pub Hennesy avec LeBron James :